للمرة الأولى.. حمدوك بالقيادة العامة للجيش السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك زيارة لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة هي الأولى منذ توليه منصبه قبل عامين.

والتقى حمدوك كبار قادة الجيش وقال إن بلاده تمضي في بناء جيش وطني موحد، ومهني ومحترف، معتبرا أن هذه المهمة من أهم متطلبات الفترة الانتقالية.

والجيش في السودان شريك رئيسي في قيادة المرحلة الانتقالية ويتناصف التمثيل في مجلس السيادة الذي يترأسه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وقال حمدوك إن زيارته لقيادة الجيش تأخرت قليلا، وأضاف "أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي".

وأضاف "لقاء اليوم أتاح لنا فرص لتلقي تقرير ضافي من قادة القوات المسلحة حول تكوينها وتأهيلها وفروعها. هذه بداية لحوار بجعلنا نطور المؤسسة العظيمة لجيش وطني محترف نفخر به جميعا".





وتابع: "زيارتي تأتي في سياق ما ظللنا نردده باستمرار وهو النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد، نمضي لوضع اللبنات الصلبة لنظام ديمقراطي راسخ ومستمر".

وأشارت إلى أن النخب السودانية لم تتمكن طوال 60 عاما ماضية من عمل المشروع المستقر الذي يحفظ استقرار هذا البلد.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الرئيس المعزول عمر البشير، فتحت المجال وخلقت فرصة لبناء وقيام هذا المشروع الوطني.