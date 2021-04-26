"ملابس الجولف" تحرج جمهوريين منحوا ترامب جائزة "بطل الحرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت لجنة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترامب "جائزة بطل الحرية" لما قام به من "عمل جاد".

وذكرت صحيفة الإندبندنت أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، قدم لترامب الجائزة في منزله مار إيه لاغو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أنشأتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.



وخلال مقابلة على شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دافع سكوت عن ترامب الذي تولى الرئاسة لفترة واحدة وحصوله على الجائزة على الرغم من استمراره في الترويج لمزاعم تزوير الانتخابات.

وأكد سكوت أن منح ترامب الجائزة جاء لأسباب مقنعة.

وقال سكوت: "لقد أسهم في مجال أمن الحدود، وعمل على بناء أفضل اقتصاد شهدته في حياتي على الأرجح، وعمل على محاسبة شي والصين، وتقديم نظام كاسترو ومادورو للمساءلة، ومساعدة إسرائيل في إنجاز اتفاقات إبراهيم، لذلك فقد عمل بجد."

وأضاف "كل رئيس يتولى السلطة يرغب في إنجاز الكثير من الأشياء، لكنه فعل بعض الأشياء التي لم ينجزها الرؤساء السابقون."

وسكوت هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الثمانية الذين صوتوا ضد التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات بعد أعمال الشغب المؤيدة لترامب في 6 يناير.

لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا وزملاؤه من الحزب الجمهوري تعرضوا للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديمهم الجائزة لترامب، الذي لم يكترث حتى لخلع ملابس الجولف لتسلم الجائزة.