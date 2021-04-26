مصر: تنفيذ حكم الإعدام في حق 9 في قضية مذبحة كرداسة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفذت مصلحة السجون في مصر اليوم الإثنين حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين في قضية مذبحة كرداسة التى وقعت في شهر آب/أغسطس من العام 2013 بعد الإعلان عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم تنفيذ حكم الإعدام في سجن وادي النطرون.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا ل 20 متهما ما بين حضوريا وغيابيا في إعادة محاكمتهم في قضية مذبحة كرداسة التى أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة كرداسة.

واقتحم المتهمون من عناصر الإخوان مركز الشرطة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي رابعة والنهضة مدججين بالأسلحة النارية والقذائف وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون.