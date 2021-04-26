رئيس الحكومة الفلسطينية: ممارسات الاحتلال ترتقي الى جرائم حرب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وحصار قطاع غزة وإرهاب المستوطنين بانها اعمال ترتقي الى جرائم حرب.

ونقلت وكالة انباء فلسطين (وفا) عن اشتية قوله في اجتماع اسبوعي لحكومته ان الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى مستنكرا الشعارات العنصرية التي رددها المستوطنون ضد المقدسيين ومحاولات طمس هوية المدينة وتغيير معالمها وبسط سيطرتهم عليها لتهويدها.

على صعيد اخر قال اشتية ان اجتماعا سيعقد للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مساء الخميس المقبل لمناقشة موضوع لانتخابات التشريعية والتطورات المتعلقة بها.

وكانت اللجنة المركزية لحركة (فتح) قد ذكرت في بيان عقب اجتماع لها أمس الاحد ان الرئيس سيدعو الى اجتماع القيادة بكامل فصائلها لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس.