جونسون يدين حكماً جديداً بسجن بريطانية في إيران

لندن – وكالات

ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، بحكم جديد يقضي بسجن البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف لعام إضافي في طهران. وقال جونسون إن راتكليف، الموظفة في مؤسسة خيرية من أصل إيراني، ينبغي ألا تبقى في السجن بإيران، بعد أن صدر عليها حكم بالسجن لمدة عام آخر،

مضيفاً أن لندن تعمل "جاهدة للغاية" لضمان إطلاق سراحها.

وكان حجة كرماني، محامي راتكليف، قد أفاد الإثنين بأن محكمة ثورية إيرانية قضت بسجن موكلته لمدة عام ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام. وأضاف كرماني "حُكم على نازانين زاغاري بالسجن لمدة عام ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام بتهمة الدعاية المناهضة لإيران".