شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغلق منطقة الصيد قبالة غزة وتلوّح بالتصعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إغلاق البحر أمام صيادي قطاع غزة ومنعهم من الوصول إلى غاياتهم بحجة استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه أراضي 1948. وأكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إغلاق منطقة الصيد «بالكامل... حتى إشعار آخر».

ويتزامن هذا الإجراء، مع توجيه إسرائيل رسالة إنذار وتهديد إلى حركة حماس مفادها أنه إذا استمر إطلاق القذائف الصاروخية، فسترد إسرائيل في ساعات الليل بهجوم واسع وحاد على قطاع غزة.

ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى مطلعة على محتويات الاتصالات أن الرسالة نقلت صباح الاثنين، عبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط ثور وينسلاند، إلى كبار مسؤولي حماس والقيادة الفلسطينية في رام الله.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون مبعوث الأمم المتحدة أن إغلاق منطقة الصيد في بحر غزة كان آخر محاولة إسرائيلية للرد بوسائل غير عسكرية على إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الرد التالي سيكون عسكرياً بالفعل وستكون العواقب وخيمة، وفقاً لمصادر إسرائيلية.

ويجري المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) مشاورات لبحث الوضع الأمني والتصعيد على جبهة قطاع غزة والتوتر في القدس والأحداث عند باب العامود.

ويأتي هذا الاجتماع عقب طلب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني جانتس، بعقد جلسة مشاورات لوزراء «الكابينيت». وأوعز جانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأحد، باستمرار جهوزية قوات الجيش لسيناريوهات مختلفة مقابل قطاع غزة، «إلى جانب الاستعداد للتصعيد».