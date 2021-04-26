شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تطلق مبادرة للياقة البدنية ومسابقة لتخفيف الوزن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دائرة الصحة والسلامة والرفاهية في موقع العمل للاستدامة التابع لمكتب الاستدامة في جامعة الشارقة، بقيادة الدكتورة فاطمة حجازي، أستاذ مشارك في قسم العلاج الطبيعي، مبادرة بعنوان "اللياقة البدنية وتخفيض الوزن – الرابح الأكبر" بالتعاون مع دائرة الاستدامة لصحة المجتمع، بقيادة الدكتور إبراهيم الطيب، أستاذ مساعد في قسم طب الأسرة وصحة المجتمع والعلوم السلوكية، ودائرتي الأنشطة الرياضية للطلاب والطالبات للاستدامة، ودائرة أنشطة الاستدامة للطالبات. و تضمنت المبادرة ثلاث حصص للتمارين الرياضية أسبوعياً لكل من الإناث والذكور لمدة شهر، يؤديها قادة دوائر الأنشطة الرياضية للطلاب والطالبات الكابتن صلاح طاهر العامري، رئيس قسم النشاط الرياضي، والكابتن سالي جاكوب، وتعاون الكابتن أبوبكر كن، في المجمعين الرياضيين للطلاب والطالبات في الجامعة من خلال برنامج زووم، كما تتضمن المبادرة محاضرة توعوية أسبوعية في مجال الغذاء السليم والصحة البدنية والنفسية، وكيفية الوقاية من الأمراض، وفي نهاية الدورة سيتم قياس مدى تأثير المبادرة من خلال مسابقة تخفيض الوزن (الرابح الأكبر) وسيتم تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بنين/ بنات