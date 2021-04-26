كامل الوزير: سائق قطار ينتمي للإخوان حذر الدولة من "الدماء" غضبًا من مسلسل الاختيار.. وكل ما نوديهم وزارة تانية ترفضهم

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف كامل الوزير وزير النقل، بوجود مشكلات في وزارة النقل، قائلا “لم أقل إننا انتهينا من كافة أعمال التطوير، وأشكر جميع النواب الذين أيدوني أو من انتقدوني، ويجب إيضاح مسائل تتعلق بأن الاقتراح بوجود كاميرات تقوم بتسجيل الرحلة، هي مطبقة بالفعل، وشريط حادث طوخ حصل عليه النائب العام كاملا”.

وتابع "فيما يخص عدم وجود "سيستم" بالسكك الحديدية، فإننا ماضون في ذلك، وهناك "سيستم" بالفعل ولكن القائمين على تنظيم وتطبيق هذا السيستم لا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، والعنصر البشري لا يزال يحتاج لتطوير سلوكه وخبراته".

وواصل “أما بخصوص وجود موظفين متطرفين وإخوان في الوزارة، فهمي معلومات صحيحة، ومعروفة من أيام الوزير هشام عرفات”، مضيفا أن الوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية أنهم من الإخوان المسلمين، إلا أن الوزارات كانت ترفض استقبالهم، ولكن المطلوب تشريع واضح وحاسم لاستبعادهم تماما، "فلو لم تكن تلك العناصر مخربة وإنما تساعد على التخريب".

وأضاف أن “الوزارات لديها موظفون إخوان، ويجب التصرف مع هذا الأمر، لأن سائق القطار محمد سليمان، يوم عرض مسلسل الاختيار 2، كتب على صفحته هجوم شرس على الدولة والمصريين وساند اعتصام رابعة، وهو أحد العناصر الإخوانية الموجودة حتى الآن في السكك الحديدية، وحذر الدولة من مزيد من الدماء من الآن وحتى شهر أغسطس ذكرى الاعتصام”.



وأردف "فيما يخص حادث طريق أسيوط، البحر الأحمر، فإنه جاء بسبب خطأ لا يخص وزارة النقل أبدا، فليس من المعقول أن يسير الوزير خلف كل سائق، لكي يمنعه من السير عكس الاتجاه، وهو ما حدث في تلك الواقعة، فالسائق توقف في كافيتريا وبدلا من أن يعود ليأخذ "يوتيرن"، ويعود لطريقه الصحيح، سار عكس الاتجاه 9 كيلو، ووقع تصادم بقوة 250 كيلو في الساعة.

وواصل: مطالب النواب تعني العمل في كافة الطرق من وجه البحري وحتى الصعيد، وطريق الصعيد كننا لننتهي منه في 10 سنوات، ولكن الاعتمادات المالية التي حصلنها عليها تضمن انتهاءه في عامين.

واختتم: سيتم الانتهاء من تطوير السكك الحديدية بالكامل، في 2024، وقبل ذلك الموعد هناك أجزاء رئيسية سيتم الانتهاء منها في 2021، و2022.