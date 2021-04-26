"كتع كسح كسل".. برلماني يصف العاملين في السكة الحديد



الشارقة - اميمة ياسر - فاجئ النائب حمادة الجبلاوي، الحضور في الجلسة العامة بترديده لإحدى العبارات الشهيرة بمسلسل “نسل الأغراب”، الذي يقدمه أحمد السقا وأمير كرارة، وذلك في معرض حديثه عن بعض العاملين في السكك الحديدية، ممن لا يقدمون أداءات مرضية خلال الفترة الأخيرة.



النائب عن محافظة قنا قال: “هناك بعض العاملين في هيئة السكك الحديدية، ينطبق عليهم مقولة كتع كسح كسل، فأداءهم ليس مرضيًا على الإطلاق، ولا يتناسب مع المطلوب منهم في مصر الحديثة”.

الواقعة الطريفة للنائب حمادة الجبلاوي، مرت دون أن يعترض عليها أحد، ولم يطلب أي من النواب أو رئيس المجلس حذف العبارة من المضبطة، ولم يعاود النائب نفسه التأكيد عليها أو الاستعانة بأي من العبارات الأخرى، ليواصل الحديث عن ضرورة تطوير منظومة السكك الحديدية.



يشار إلى أن وزير النقل كامل الوزير، قد وجه مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

واستطرد خلال الجلسة العامة: “نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج”، مشددا: “كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل”.

وأردف: "كما أطالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية"

واختتم: هناك صبية مدفوعين"من عناصر لا تريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرين يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرين يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم".