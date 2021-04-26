شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار اللجنة العامة بمجلس النواب بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت اللجنة العامة فى بيان لها اليوم أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه من رئيس الوزراء هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

واستعرضت اللجنة العامة خلال اجتماعها ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم عن الأسباب التى دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ حيث قال أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.