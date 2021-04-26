مطار القاهرة: وصول ومغادرة 15 ألف راكب على متن 162 رحلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار شهد، اليوم الإثنين، وصول 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9 آلاف راكب، كما يغادر المطار 80 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 6 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 162 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة ، تنقل نحو 15 ألف راكب.

وتقوم السلطات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، وتلتزم شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، وذلك قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات (شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا) فقط، وإجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.