ابتلع لسانه.. قصة وفاة طالب خلال مباراة كرة بالشرقية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ودعت قرية "المؤانسة" التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، شاب في التاسعة عشر من عمره؛ توفي إثر ابتلاعه لسانه بعد سقوطه على أرضية الملعب خلال مباراة كرة قدم بدائرة مركز كفر صقر.

وقال أحمد عبدالمعطي، أحد اقارب الشاب، إن نجل شقيقه كان طالبا بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، مشيرًا إلى أن الراحل كان على خلق كبير والتزام بأداء الفروض والصلوات في أوقاتها.

وعن يوم الواقعة، أوضح أحد أقارب الشاب المتوفى، أن الراحل كان وأصدقائه حاجزين لوقت يلعبون خلاله كرة قدم في أحد الملاعب على أطراف القرية، إلا أن الشاب سقط مغشيًا عليه أثناء اللعب، قبل أن يتأكد ابتلاعه لسانه ووفاته عقب وصوله مستشفى كفر صقر المركزي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول الشاب طه محمد السيد، 19 عامًا، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وفاة الشاب إثر ابتلاع لسانه أثناء لعب مباراة كرة قدم في إحدى الدورات الرمضانية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.