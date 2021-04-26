تحمل 35 طنًا.. انقلاب سيارة مواد بترولية فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

رفعت قوات الحماية المدنية في الدقهلية آثار 35 طن مواد بترولية انسكبت علي طريق (كفر الشيخ - دمياط) أمام منطقة الكسارة بجمصة إثر انقلاب سيارة مواد بترولية واصطدامها بسيارة نقل وأخرى نصف نقل ما أسفر عن إصابة سائقين بجروح وكدمات.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة علي الطريق الدولي ( كفر الشيخ - دمياط) أمام منطقة "الكسارة" دائرة القسم.

تبين أن السيارة رقم ( دن ه ٨٦٢٩ نقل ) قيادة "إبراهيم محمد أحمد جاد" ۳۸ سنة، سائق، ومقيم بندر ميت غمر بإتجاه دمياط والسيارة رقم ( درج ٩٤٧٢ نصف نقل ) قيادة عبد الحميد كامل العدوي ٤٦ سنة، سائق، ومقيم قرية ميت مسعود دائرة مركز أجا بالاتجاه ذاته، والسيارة رقم (س د ص ٦٣٢٦ نقل محملة بمادة بترولية خام 35 طنًا قيادة مصطفى عبداللطيف موسى ٤٢ سنة، وأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثالثة ما أدى إلى اصطدامها بالسيارتين الأولى والثانية من الخلف وانقلاب السيارة الثالثة وتفريغ كمية من حمولتها تقدر بحوالي 3 أطنان.

بسؤال قائدي السيارات أيدوا مضمون ما جاء بالفحص وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع آثار المادة البترولية المنسكبة على الطريق بالكامل وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٦٩١ جنح قسم شرطة جمصة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة