إرتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى "إبن الخطيب" في بغداد إلى 82 قتيلا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إرتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مستشفى "إبن الخطيب" في بغداد إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

ونجم الحريق المأساوي الذي إندلع مساء أمس في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى "إبن الخطيب"، عن إنفجار عبوّة أوكسجين، ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الإلتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن هذا الحادث يمثل دليلا على وجود تقصير، ودعا لفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين حتى التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم.

المصدر: واع + RT