«كورونا»: أعراض جديدة للإصابة في الموجة الثالثة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تحدث خبراء صحة لـ«الاتحاد» عن أعراض جديدة للمصابين في الموجة الثالثة من «كورونا» تتمثل في القيء، الغثيان، الإسهال، الصداع، آلام بالعضلات، الإرهاق، احتقان بالحلق، بحيث لم يعد فقدان حاستي الشم والتذوق العارض الأساسي للإصابة.

وارتفعت نسبة الإصابة بـ«كوفيد -19» بنحو 10% في العالم خلال الأسابيع الماضية، مما اعتبره خبراء الموجة الثالثة للفيروس التاجي والتي تتسم بسرعة الانتشار.الدكتورة رنا العدوي، استشاري مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان المصرية، أشارت إلى أن الطفح الجلدي أبرز علامات الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الإسهال والذي يمثل علامة واضحة على احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ينبغي على من تظهر عليهم هذه العلامات التوجه بشكل عاجل للمستشفى.

وأضافت العدوي لـ«الاتحاد» أن الغثيان أصبح أيضاً من الأعراض الهامة التي لم تكن موجودة خلال الموجة الأولى على سبيل المثال، حيث تمت إضافته إلى أعراض فيروس كورونا المستجد للحالات المتوسطة، فيما تم رصد حالات عدة تعاني من الصداع المبالغ فيه وثبت إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد» بعد إجراء المسحة المعملية والتحاليل.

وحذر الدكتور محمد عبد الفتاح الاستشاري في منظمة الصحة العالمية من أن المأمونية لدى بعض المواطنين حول العالم من الحصول على اللقاح من عدم الإصابة، يؤدي أحياناً إلى التراخي في الإجراءات الاحترازية، ما يعد أكبر عامل للإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن تحور الفيروس التاجي يعني وجود أعراض جديدة كل فترة.وأضاف عبد الفتاح لـ«الاتحاد» أن هناك أزمة أخرى وهي التجلطات بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، حيث يمثل علامة هامة للمصابين بالفيروس وتتزايد هذه النسب حول العالم، ما اعتبره العلم «متلازمة ما بعد التعافي من كوفيد- 19»، مشيراً إلى أن فقدان حاسم الشم والتذوق لم يصبحا العارض الأساسي للإصابة، حيث أصبح بجانبهما «القيء، الغثيان، الإسهال، الصداع، آلام بالعضلات، الإرهاق، احتقان بالحلق»