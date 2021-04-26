اخبار العالم

المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونيا ضد أسترازينيكا بسبب خرق عقد توريد لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أنها بدأت إجراء قانونيا ضد شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بسبب انتهاك عقد توريد لقاح فيروس .
وقال المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسميكر اليوم الاثنين إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بدأت الإجراء يوم الجمعة لأنه لم يتم احترام بعض بنود العقد.
وقال المتحدث للصحفيين في بروكسل إنه علاوة على ذلك، "لم تكن الشركة في وضع يمكنها من التوصل إلى استراتيجية موثوقة لضمان تسليم الجرعات في الوقت المناسب".
وأضاف: "نريد التأكد من سرعة تسليم عدد كاف من الجرعات التي يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها والتي تم التعهد بها على أساس العقد".
وتؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هذه الخطوة، بحسب دي كيرسميكر.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا