بريطانيا: إعطاء 46.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين ، أنه جرى إعطاء 46.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ496 ألفا و241 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.24 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و681 حالات حتى الآن.

ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

