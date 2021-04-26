ما هي حقيقة اعتقال طاقم السفينة الجانحة بقناة السويس؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، يوم الإثنين، حقيقة اعتقال طاقم السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأكد ربيع في بيان حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ”EVER GIVEN“ وشركة التأمين، وإبداء سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم جميع الأطراف.

وأعرب ربيع عن ”أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديرا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهما للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري“.

وأوضح أن ”الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات“، مؤكدا أنه ”لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة“.

وأكد ”عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله، على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع“.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم؛ لظروف شخصية طارئة.