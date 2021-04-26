شرطة بغداد تحرر مخطوفين وتلقي القبض على متهمين بالإرهاب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز أفواج طوارئ بغداد من تحرير مخطوفين اثنين وتنفيذ أوامر قبض لمطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة ( ٢٢ ) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى القبض على(١١) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى، وكذلك نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (١٢) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة".واضاف البيان انه "تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤ إرهاب، بالإضافة إلى ضبط (١٢) مخالفا مع عجلة، وضبط (٤) عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وضبط عجلة عليها إشارة حجز".

واشار البيان الى انه "ضمن حملتها لمكافحة ظاهرة التسول القت مفارز شرطة بغداد القبض على (٢٣) متسولا".

