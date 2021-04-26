تربية البرلمان تفصح عن أسباب جعل الدوام حضورياً لمراحل دراسية

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي للوكالة الرسمية، إن "جعل الدوام حضوريا لطلبة الأول والثاني والثالث ابتدائي امر ضروري لايصال المعلومة العلمية للطلبة من خلال التواصل المباشر بين الطالب والمعلم والأمر ينطبق كذلك على طلبة السادس الابتدائي"، لافتا الى ان "جعل الدوام الكترونيا لطلبة الاول والثاني متوسط جاء لكونهم قادرين على استخدام الكومبيوتر والادوات التكنولوجية الحديثة في التعليم".واضاف ان "هناك مدارس اتخذت كافة الاجراءات الصحية للحافظ على سلامة الطلبة من خلال التعقيم والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي في الصف الواحد"، مبينا ان "قرار الدوام الحضوري منحصر بيد اللجنة العليا للصحة والسلامة كونها هي من حددت تلك الفئات".

وأعلنت وزارة التربية في وقت سابق، إن الدوام الحضوري ، يشمل طلبة الأول والثاني والثالث والسادس ابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي وليومين في الأسبوع وفقاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

