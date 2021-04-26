العتبة الحسينية تنفي احتراق دار الشفاء المجاور لمستشفى ابن الخطيب

واعرب الشريفي عن استعداد العتبة الحسينية المقدسة الى تقديم الدعم الى المؤسسات الحكومية لمواجهة الجائحة في حال تم الطلب منا لتوفير المساعدة .

بغداد - ياسين صفوان - نفت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الاثنين، الانباء التي تداولتها بعض الصفحات والمواقع عن احتراق دار الشفاء رقم (4) المجاور لمستشفى ابن الخطيب في بغداد .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012