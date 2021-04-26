مصر والأردن تؤكدان على ضرورة وقف جميع الاعتداءات في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت مصر والأردن ..إسرائيل إلى تحمُل مسؤولياتها وفق القانون الدولي وتوفير الحماية للفلسطينيين و ضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية التي تشهدها مدينة القدس، من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء.



و بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم ، التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس.وحذرا خلال محادثة هاتفية، من تصاعُد حدة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد المقدسيين وإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. وشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال والانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أكد الوزيران أهمية قيام المجتمع الدولي بتحرك فاعل لكسر الجمود في جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.