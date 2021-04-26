شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة النقل: الوزير كشف عن وصول جهاز لفحص خطوط السكك الحديدية قبل سير القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد خلال حديثه مع اللجنة البرلمانية قبل الجلسة العامة للمجلس، عن وصول جهاز إلى مصر لفحص خطوط السكك الحديدية قبل تسيير القطار، بالفعل ويتم التدريب حاليا عليها.

وأضاف قرقر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : " نعتذر لأننا في مسئولية تضامنيه مع الوزارة في إرادة إصلاح هذا المرفق الهام .. وسمعنا خطة للتطوير، وملاحظات النواب التي نثمنها".

وقال وزير النقل، إن المجلس لا يألو جهدا في سن التشريعات التي من شأنها الحفاظ على المواطنين، وذلك بما يمكن سلطة النقل من القيام بدورها، لاسيما وأن هناك بعض الباعة الجائلين الذين يتعمدوا إيقاف القطارات.

فيما ثمن النائب محمود الضبع، جهود القيادة السياسية ووزير النقل، حيث قال له : "إنجازاتك فوق رؤوسنا ، تأخرنا في القطار الكهربائي والسريع، لكنه دخل الآن".

وقال النائب على بدر، عضو المجلس أن مصر جميعها تضرب المثل في حجم الانجاز الذي حققه وزير النقل، مؤكدا ثقة الشعب ومجلس النواب في كامل الوزير.

وشدد البرلماني علي أهمية أن يشمل قائدي القطارات التطوير لمنع تكرار الحوادث، لافتاً إلي أنه سبق وتم مناقشة تعديل تشريعي للفصل بالطريق التأديبي لمن اسمه مسجل بالقوائم الإرهابية.