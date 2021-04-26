شكرا لقرائتكم خبر عن حنفي جبالي يسحب الكلمة من محمد أبو العينين بعد اعتراض النواب.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، واقعة سحب الكلمة من النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، بعد أن تم إعطاءها له، للتعقيب على بيان كامل الوزير وزير النقل الذى ألقاه اليوم بالجلسة.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أعطى الكلمة لأبو العينين ثم حدث ضجة واعتراض من النواب فى القاعة، بسبب البدء بالكلمة دون طلب مسبق، مما دفع برئيس المجلس لأن يطلب من أبو العينين الجلوس، وأعطى الكلمة للنائبة سناء السعيد.

وقال حنفي جبالى رئيس المجلس، :" إدارة الجلسة مرتبطة بالمنصة طبقا للائحة، ورئيس المجلس هو المسئول عن سير الجلسة".