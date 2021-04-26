شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أول طائرات شركة آيركايرو من طراز إيرباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، أول طائرات شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني من طراز ايرباص Airbus A320 neo، وذلك تنفيذاً لخطة التطوير المستدامة التي تتبعها الشركة باعتبارها شركة الطيران المصرية الإقليمية الأميز في مجالها، لتنضم كأحدث الطائرات إلى أسطولها الجوى والذي يضم سبع طائرات تسلمت شركة أولى طائرتها من طراز ايرباص «A320 neo».

وأعلنت الشركة أنه بوصول الطائرة الجديدة، تستمر في تعزيز شبكة خطوطها الجديدة الممتدة إقليمياً ودولياً لتقدم خدماتها لمزيد من الدول ضمن أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط الأمر الذي يدعم استراتيجية التوسع والتحديث بتسيير رحلات جديدة عبر مختلف قارات العالم.

وتتميز طراز الطائرات من طرازات «A320neo»، وتضم 186 مقعداً في الدرجة الاقتصادية ،وتم تجهيزها بصفات استثنائية من الأداء الفني والاقتصادي والبيئي على حدٍ سواء، وسيتمتع المسافرون بأكبر قدر من الراحة على متن الطائرة التي تُعتبر الأوسع بين نظيراتها ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، فضلاً عن أحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة.