شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بفتح كافة الملفات الخاصة باستعادة أموال السكك الحديد المنهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير النقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير، بالتعامل بشكل حاسم مع أي من يتسب في إهدار أرواح المواطنين، فضلا عن فتح كافة الملفات الخاصة باستعادة أموال السكك الحديد التي نهبت، وإعادة ترتيب الأولويات ليكون العنصر الأولى هو تحقيق عنصر الأمان.

وأيد أعضاء مجلس النواب، خطة تطوير السكك الحديدية والتي ألقاها وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، وأكدوا على أهمية تطوير العنصر البشري والاستعداد إلى مناقشة أي تعديل تشريعي من شأنه ضبط هذا الأمر.

وقال النائب عاطف مغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موجها حديثه إلى وزير النقل والمواصلات : " قلت لك خلال إلقاء بيانك مع بداية المجلس أنك تنتمي لجيل البنائين العظام ولا يمكن أن أناقد نفسي اليوم رغم حجم الحدث الذي تعرض له المصريين، لكن قطاع السكك الحديد عاني إهمالا وفسادا لفترة طويلة".

وتساءل مغاوري : "لماذا خرج كل من أهمل وأفسد سابقا دون معاقبة ؟ وما هو دور شرطة النقل الخاصة بالسكك الحديد؟"، وشدد البرلماني على أهمية فتح كافة الملفات في السكك الحديد ومحاسبة كل من تسبب في ما آل إليه وضعها، واستعادة الأموال التي نهبت لها.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إنه يجب الاعتراف بأخطائنا لنكون قادرين على تصحيحها، لا أحد ينكر جهود التطوير ولكن تكرار الحوادث التي أودت بحياه المصريين يعني أن هناك خطأ، مضيفاً : "هناك الكثير من النواب التي تتعامل مع القطارات يوميا، وهناك من يضطر كثيرا للنزول من قطار متوقف ليلحق باجتماع هام .. يجب ألا يكون تتهاون مع أي شخص يتسبب في موت روح ".

كما شدد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة على أهمية ترتيب الأولويات، ليكون عنصر الأمان والسلامة هو الأساسى في تطوير المنظومة ونال تولي وزير النقل الحقيبة الوزارية وسط استحسان شعبي لاسيما وكفاءته طوال عمره، مضيفاً : " لا أحد ينكر حجم التطوير ولكن يجب أن نعمل بفقه الأولويات ولنبدأ بعنصر الأمان والسلامة".

فيما قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، إن المجلس لا يستطيع إنكار حجم الجهد المبذول من جانب وزير النقل، لكن ينقصنا تطوير العنصر البشري، ونؤيد أي تشريعات من شأنها المساهمة في هذا الأمر.

وشدد البرلماني على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، متسائلا عن السبب في عدم تركيب أجهزة تتبع بالعربات والجرارات على مستوى الجمهورية، على أن يكون التحكم عن بعد لتلافي الحوادث المتكررة.

وفى السياق ذاته، أثنى النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على خطة تطوير السكك الحديدية، والتي وصفها بـ"الطموحة" و"الممتازة" ويسجل لها التقدير، موجها تحيته إلى وزير النقل والمواصلات لتحدثه بصراحة، قائلاً: مصداقية الدولة تتحقق بإعطاء البيانات الصحيحة".

وبدوره، يرى النائب أحمد خليل، عن حزب النور، أننا أمام فرصة تاريخية لإصلاح مرفق السكك الحديدية في ضوء خطة الإصلاح، قائلاً : "ما أسهل التعامل بالسياسيات الماضية التي لا تحقق نتائج، وكذا الوقوف لقول كلام يرضي جميع الدوائر وإحداث نوع من الدعاية بمعارضة فيها صوت عالي على حساب الوطن، لكننا يجب أن نؤكد هنا أننا أمام وزارة اختفي فيها الثقب الاسود.. ووزير مطابق كلامه للنيابة العامة.

وأضاف خليل، "أننا بحاجة للوقوف إلي جوار وزير النقل والمواصلات".