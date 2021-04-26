النائب علاء عابد يطالب بفصل كل من يثبت تعاطيه المخدرات فى هيئة السكة الحديد

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القاهرة - سامية سيد - علاء عابد يوجه التحية للمهندس كامل الوزير على المصارحة والمكاشفة وتعامله بشجاعة وجرأة مع أزمة السكة الحديد

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل على شجاعته وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد، ووقوفه اليوم أمام البرلمان، وعرض خطته لتطوير هيئة السكة الحديد.

وأضاف النائب علاء عابد فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى وبحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير: "اننى بصفة عضو فى البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات، فأنا مسئول أمام الله وأمام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين، ونقف جنبا إلى جنب مع وزارة النقل فى إصلاح منظومة السكة الحديد".

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "جائحة كورنا هى السبب فى عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد، لولا أزمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد"، لافتا إلى أن ما طرحه الوزير أمام البرلمان هى سياسة الوزارة لإصلاح المنظومة والتى تم إهمالها على مدار 50 سنة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الإصلاح أهم من الاقصاء، لافتًا إلى أن الإصلاح قادم لا محالة فى السكة الحديد وقطاع النقل.

وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشرى، مؤكدًا أنه سيطالب من رئيس الوزراء، أن يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطى المخدرات، لأنه مسئول عن حياة وأرواح المواطنين.