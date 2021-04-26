شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب النقابات بتوعية العمال لعدم الامتثال للمتطرفين: بنواجه دا كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال للعناصر الإثارية التى تقوم بالتحريض على العمل والإنتاج، مضيفًا: "هو فى كدة؟.. أيوه كل يوم بنواجه ذلك".

وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، إلى أهمية دعم هيئة سكك حديد مصر، فى إزالة التعديات على ممتلكات الهيئة سواء أراضى ومنشآت وإزالة الأسواق العشوائية، والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين، موجها الشكر للنائب محمود بدر، على التجربة الرائعة فى التعاون (الحكومى – النيابى) فى هذا الصدد، قائلًا: كلمته وقلت له لازم تساعدنى، عندك سوق عشوائى فى شبين القناطر على القضبان.. إزاى القطار هيمشي".

وفى سياق متصل، نوه إلى أنه تم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكة الحديد إلى شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل (6 قطارات متكاملة من شركة تالجو الإسبانية – 300 عربة مكيفة الجارى توريدها من شركة ترانس ماتش هولدنج الروسية المجرية) لتوفير مستوى خدمة أفضل للرطكاب وتحقيق التنافسية مع الخطوط الحالية بما ينعكس بالإيجاب عليها.

وأشار كامل الوزير، إلى أنه سيتم اسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة والجارى التعاقد عليها مع شركة سيماف لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل قطارات النوم مما يساهم فى تنشيط السياحة الداخلية.

وأكد وزير النقل، أن الخطة تتضمن تحويل بعض قطاعات هيئة السكك الحديد إلى شركات والتى تصلح لذلك، وتم البدء بقطاع نقل البضائع.