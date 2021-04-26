شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل للنواب: تنفيذ 257 مشروعا بالسكة الحديد بتكلفة 225 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن رؤية الوزارة تتخطى فكرة تطوير سائل نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، مضيفا: "تنفيذا للسياسيات التى وضعتها الوزارة فأنه تم التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627 مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371.1 مليار جنيه".

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أنه جارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروعات بتكلفة 633.2 مليار جنيه واعتبارا من 1 يوليو مخطط البدء فى تنفيذ 107 مشروعات بتكلفة 617.7 مليار جنيه لتنتهى خطوة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال 10 هيئات فى 6 قطاعات رئيسية هى الطرق والكبارى، السكك الحديدية، الانفاق، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيسسية، النقل النهري).

وتابع وزير النقل والمواصلات، أن رؤية الوزارة تأتى لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة من خلال توفير شبكات وسائل النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن المساهمة فى تنمية الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والمكاني.

وأضاف الوزير، أن ذلك يأتى فضلا عن المساهمة فى تحسين أدوات التجارة الخارجية، والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية، والتجارية بما لهم من مردود على الاقتصاد الوطنى، فضلا عن حل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى وخاصة دول الجوار.

وتابع كامل الوزير، أنه فى إطار الخطى لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعه من السياسيات المرنة والشاملة والمتطورة، فى مقدمتها، توفير أعلى معدلات السلامة والامان على شبكات وسائل النقل، التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة، فضلا عن إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائل والمؤانى الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكى، وتطوير وسائل النقل الجماعى السككى واستحداث وسائل الجر الكهربائى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

واشار وزير النقل، إلى تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى، وتعميم التجربة المصرية التى ترتكز على استخدام الشركات المحلية.

وأوضح أنه تم وضع خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية بالسكة الحديد فى مستوى الخدمة التى يتم تقديمها للجمهور من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوالها إلى 10 آلاف كيلو طولى، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع انشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معًا.

وتابع وزير النقل خلال إلقائه بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "تتضمن خطة تطوير السكة الحديد خمس عناصر وهى تطوير الوحدات المتحركة والمزلقانات وسكة وكهربة الإشارات وتطوير الورش وتطوير العنصر البشرى والارتقاء به".

وأشار إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 257 مشروعا بالسكة الحديد بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه حتى عام 2024.

وتم الانتهاء من تنفيذ 177 مشروع بتكلفة 45 مليار جنيه وجارى تنفيذ 53 مشروع بتكلفة 48 مليار جنيه، واعتبارا من 1/7 مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة سيتم تنفيذ 27 مشروع بتكلفة 321 مليار جنيه.



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