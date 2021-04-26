الامارات.. 10.2 ملايين جرعة من لقاح كورونا بمعدل 103.29 جرعة لكل 100 شخص

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 21580 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى يوم أمس 10.215.856 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 103.29 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ووتماشياً مع خطة وزارة الصحة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 205321 فحصاً جديداً خلال خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 510.738 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1571 حالة. ‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1652 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 492109 حالات.