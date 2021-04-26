انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 26 أبريل 2021، مع ترقب تعاملات الأسواق العالمية بداية الأسبوع.



ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 213.88 ريال (57.04 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 187.15 ريال (49.91 دولار).

وكذلك، تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.41 ريال (42.78 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.77 ريال (33.27 دولار).

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 6656.25 ريال (1775 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1497.18 ريال (399.25 دولار).

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مما عزز جاذبية المعدن كملاذ استثماري آمن.

كما استفاد الذهب من ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1781.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0526 بتقويت جرينتش.