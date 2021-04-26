شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تعتزم وقف الرحلات الجوية مع الهند بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، إن وزارته قد تطلب من الحكومة الحد من الرحلات الجوية القادمة من الهند، أو وقفها، بسبب تدهور الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في الهند

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين، عن وزير الصحة القول، إن ماليزيا تعتزم أيضا زيادة فترة الحجر الصحي المفروضة على الوافدين القادمين من دول ظهرت بها سلالات الفيروس المتحولة، إلى 14 يوما، مضيفا أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي اليوم.

يشار إلى أن تفشي وضع الوباء المتفاقم في الهند، التي تشهد أسوأ حالة طوارىء صحية في تاريخها، أدى إلى فرض قيود على السفر في العديد من الدول.