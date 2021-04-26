شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل متمردون انفصاليون اليوم، رئيس فرع المخابرات الوطنية في مقاطعة بابوا الإندونيسية جنرال جوستي بوتو داني كاريا.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية واوان هاري بوروانتو، إن البريجيدير جنرال جوستي تعرض لكمين من قبل المتمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس، بعد مقتل أربعة مدنيين هناك في الآونة الأخيرة.

وتبنت حركة انفصالية في مقاطعة بابوا الإندونيسية، مسؤوليتها عن عمليات قتل المدنيين.

من جانبه، أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بيان قادة الجيش والشرطة بملاحقة المتمردين واعتقالهم.