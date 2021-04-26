شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. إصابات كورونا تكسر حاجز المليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفلبين اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليون في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل آلاف الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة، بؤرة تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 8929 حالة إصابة اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من مليون، في حين ارتفعت الوفيات إلى 16853 بعد تسجيل 70 وفاة جديدة.

وتأتي الفلبين في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.