لماذا ألغيت زيارة الدبيبة لبنغازي؟.. ”الخليج 365” تكشف الكواليس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرك إلغاء زيارة رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة لبنغازي، جدلا واسعا، لكن مصادر مطلعة كشفت كواليس الخطوة وأسبابها الحقيقية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن وفدا أمنيا تابعا لحكومة الدبيبة تم طرده من مطار بنينا الدولي، بعد أن فوجئت الجهات الأمنية بأن الطائرة كانت تقل 87 عنصرا من المليشيات المسلحة.



عناصر المليشيا

وأوضحت المصادر أن الوفد كان يضم عناصر من مليشيا غنيوة النواصي، والتي رفضت الكشف عن وثائقها الثبوتية أو التخلي عن الأسلحة التي بحوزتها، كما أنها رفضت تفتيش حقائبها.

وكانت مهمة هذا الوفد تتمثل في الإعداد لزيارة الدبيبة لبنغازي.

وأكدت المصادر أن سلطات مطار بنينا تفاجأت بهوية ركاب الطائرة والتي كان من المفترض أن تقل وزراء ومديري إدارات في الحكومة، استنادا للتنسيق المسبق بين الجيش الليبي والحكومة، وليس عناصر مسلحة تحت مسميات مختلفة.

طلب مرفوض

المصادر قالت إن عناصر المليشيات المسلحة طلبت استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا، والتي تشرف عليها القيادة العامة، للتمركز فيها بأسلحتها، واستقبال وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقًا، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.





لكن الوفد الأمني ليس وحده من تسبب في إلغاء زيارة الدبيبة، بحسب المصادر التي أوضحت أن تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة الليبية حول مدينة بنغازي، أشار فيها إلى ضرورة "إعادة المدينة إلى حضن الوطن"، فسرت على أنها إشارة إلى تخليص المدينة من سيطرة قوات القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

رد متوقع

وقالت صفاء الحاسي، الصحفية في مدينة بنغازي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن طرد الوفد الأمني من مطار بنينا، هو رد فعل متوقع، بعد تصريحات الدبيبة التي استفزت مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية بأكملها.

وأوضحت أن هناك حالة من الغضب الشعبي داخل بنغازي، بعد تأخر زيارة الدبيبة إلى المدينة والتي كان مقررا لها في الفترة الأولى من توليه منصبه (حازت حكومته الثقة 10 مارس/آذار الماضي)، بالإضافة إلى عدم إعطاء الأخير الأهمية الكافية للمدينة التي تعد "بوصلة ليبيا".

منهجية محددة

من جانبه، قال خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدبيبة لديه منهجية محددة في التعامل مع مدينة بنغازي، وصفها بـ"غير المسؤولة"، مدللا على ذلك بتصريحات الأخير ورفضه حلف اليمين الدستورية في بنغازي، وعدم قدومه لاستلام مقر الحكومة من عبدالله الثني.

وكان رئيس الحكومة الليبية دعا نواب ووزراء الحكومة لاجتماع كان مقررا اليوم الإثنين في بنغازي، في زيارة كانت ستكون الأولى للمدينة منذ توليه منصبه، قبل إلغائها.



إرجاء الزيارة

إلا أن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أعلن تأجيل الاجتماع، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

وكان من المقرر أن يجري رئيس الحكومة جولة ميدانية في عدد من المناطق والمؤسسات، والأماكن المتضررة من الحرب في بنغازي لتفقد أحوالها، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي مع نائبه حسين القطراني.

