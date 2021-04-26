موعد قمة بايدن- بوتين إلى "المجهول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال موعد القمة الأولى المزمعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مجهولا.

فبعد أن راجت تقارير مؤخرا عن تحديد شهر يونيو/حزيران المقبل، موعدا لقمة الزعيمين، عاد الكرملين، اليوم الإثنين، ليعلن أنه لم يتم الاتفاق بعد على تاريخ ومكان اللقاء.



وقال الكرملين إن روسيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على موعد ومكان عقد اجتماع القمة بين الرئيسين، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين النظر في كثير من العوامل قبل التوصل إلى اتفاق.

وأمس الأحد، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أحد مساعدي الكرملين قوله إن الاجتماع قد يعقد في يونيو، وهو ما نفته موسكو قطعيا اليوم.

وقبل أسبوع واحد بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الروسي، هاتفيا، احتمالية عقد قمة رئاسية بين بوتين وبايدن.

ولا تزال عقبة العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا على موسكو، والأزمة الأوكرانية تقف حائلا أمام هذه القمة.

وفي هذا الصدد أبلغ مستشار الأمن القومي الروسي نظيره الأمريكي في اتصال، الأسبوع الماضي، أن العقوبات الغربية ضد موسكو "غير مبررة".

واحتاج أول لقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوتين إلى ما يقارب سنة من ولاية الرئيس الجمهوري، حيث التقى الزعيمان في يوليو/تموز 2017، على هامش قمة العشرين بألمانيا.