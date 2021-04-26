وزير بريطاني ينفي تقريرا يزعم أن جونسون قال "لتتكدس الجثث بالآلاف"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نفى وزير بريطاني اليوم الاثنين بشكل قاطع صحة تقرير ذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إنه يفضل أن "تتكدس الجثث بالآلاف" على أن يأمر بإغلاق اجتماعي واقتصادي ثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويواجه جونسون سلسلة من المزاعم في الصحف بدءا من معالجته المرتبكة لأزمة كوفيد-19 في بدايتها إلى تساؤلات بشأن تمويل تجديد شقته الرسمية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مصادر لم تحددها قولها إنه في أكتوبر تشرين الأول، بعد فترة وجيزة من الموافقة على إجراءات العزل الثانية، قال جونسون أمام اجتماع في داوننج ستريت "لا مزيد من عمليات الإغلاق... لتتكدس الجثث بالآلاف"، مستخدما لفظا نابيا في وصف عمليات الإغلاق.

وقال وزير الدفاع بن والاس لشبكة سكاي نيوز "هذا ليس صحيحا لقد نفاه الجميع فعليا وبشكل قاطع"، وأضاف أن جونسون يركز اهتمامه على التصدي للجائحة. وقال والاس "دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة والثرثرة. مصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تنقل عن مستشارين لم يتم الكشف عنهم يتحدثون عن أحداث غير محددة، انظروا ليس هناك أي شيء جاد في هذا الأمر".

ولم ترد ديلي ميل على طلب للتعليق.