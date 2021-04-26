شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد دبلوماسياً إيطالياً وتستدعي سفير روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت موسكو الاثنين أنها قررت طرد دبلوماسي إيطالي رداً على طرد مسؤولَين روسيَين من إيطاليا في آذار/مارس بتهمة التجسس، بينما سارعت روما لإدانة الخطوة التي اعتبرتها "غير منصفة".

وأفادت الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الإيطالي وتم إبلاغه بأن روسيا تعتبر الملحق البحري الإيطالي "شخصاً غير مرغوب فيه" وتمنحه مهلة 24 ساعة للمغادرة.

وأعربت الخارجية الإيطالية بدورها عن "أسفها العميق" حيال القرار الذي رأت أنه "غير منصف ولا أساس له".