شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا تطرد دبلوماسياً روسياًَ تضامناً مع براغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
26 أبريل 2021
15:27 مساء
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بوخارست - أ ف ب
أعلنت وزارة الخارجية في رومانيا، الاثنين، أنها ستطرد دبلوماسياً روسياً، لتكون آخر دولة أوروبية تقوم بخطوة كهذه تضامناً مع جمهورية تشيكيا التي تخوض سجالات مع موسكو.
وأفادت الوزارة أنه سيتم اعتبار نائب الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في بوخارست أليكسي غريشاييف «شخصاً غير مرغوب فيه.. في ضوء أنشطته وتحرّكاته المنافية لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية».
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