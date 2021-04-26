رومانيا تطرد دبلوماسياً روسياًَ تضامناً مع براغ

بوخارست - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية في رومانيا، الاثنين، أنها ستطرد دبلوماسياً روسياً، لتكون آخر دولة أوروبية تقوم بخطوة كهذه تضامناً مع جمهورية تشيكيا التي تخوض سجالات مع موسكو.

وأفادت الوزارة أنه سيتم اعتبار نائب الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في بوخارست أليكسي غريشاييف «شخصاً غير مرغوب فيه.. في ضوء أنشطته وتحرّكاته المنافية لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية».