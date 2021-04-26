جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تناقش الأفكار والرؤى التطويرية

دبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه الرابع «عن بعد» للعام الجاري 2021، والاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، حيث ناقش مجموعة من الأفكار والرؤى التطويرية التي تصب في رعاية الموهوبين من أبناء الوطن.

ترأس الاجتماع الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بحضور الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا إبراهيم النعيمي، والعضو الجديد محمد الشحي، كما حضر الاجتماع العميد مهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار في مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

وتم خلال الاجتماع عرض محضر الاجتماع السابق، والموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء المجلس.

ورحب الفريق ضاحي خلفان تميم بالأعضاء الجدد، الذين انضموا للجمعية في الانتخابات الأخيرة، وتم اعتماد مناصب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، واختيار الدكتور سيف الجابري أميناً للصندوق.

وجددت الجمعية عضوية الانتساب للأعضاء الشرفيين السابقين، ميرزا الصايغ، والعميد مهندس وليد المناعي، والمقدم زيد الصابوني، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت.

وتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من الأفكار والرؤى التطويرية التي تصب في رعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم في هذا الصدد أن هناك مؤسسات وطنية في الدولة أبدت استعدادها التام لتبني الأفكار الإبداعية ورعاية المواهب من أبناء الوطن.

وجرى عرض للاستعدادات الخاصة بانعقاد ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي» وأهم المحاور والموضوعات التي سيتم طرحها في هذا الملتقى، الذي تقرر إقامته في التاريخ الذي يصادف مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في السادس من شهر مايو من كل عام، إيماناً من الجمعية بعبقرية المغفور له الشيخ زايد، وموهبته الفطرية التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة في كافة المجالات، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين منذ قيام الدولة، وتم الاتفاق على إقامة الملتقى عقب صلاة التراويح، ويشارك فيه نخبة من الشخصيات وأساتذة الجامعات، وخبراء اكتشاف الموهوبين والمبدعين.

وفي ختام الاجتماع أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، على حرص الجمعية على الاستمرار في تحقيق أهدافها الوطنية في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وترسيخ مبدأ أن الموهوب هو ثروة وطنية يجب المحافظة عليها ورعايتها.