شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم 38,207 لقاح "كورونا" بإجمالي 10,254,063 جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 21,580 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 10,215,856 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 103.68 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".