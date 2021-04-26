شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد يعلن إنشاء نادي الشارقة الإعلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال الاجتماع الدوري الثالث الذي عقده مجلس إدارة الشارقة للإعلام، أمس الأول الأحد، في مسرح المجاز بالشارقة، عن إنشاء نادي الشارقة الإعلامي الذي يجمع مؤسسات المجلس تحت مظلته، ويهدف النادي الإعلامي ليكون بمثابة ملتقى اجتماعي ورياضي متكامل يوفر كل احتياجات الموظفين ورغباتهم، ويسهم في تعزيز الروابط بين منتسبي المؤسسات الإعلامية، ويوفر البيئة المحفزة لهم والداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الأنشطة الاجتماعية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، إلى جانب مشاركة المديرين والمسؤولين من مختلف الإدارات.

ورحب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالحضور، وتوجه بالشكر الجزيل لكل الجهود المبذولة في تحقيق التكامل الإعلامي بين مؤسسات المجلس، مشيداً بتميز الفريق الإعلامي وتكاتف جهوده في حمل رسالة الشارقة في المحافل العالمية، إضافة إلى أهمية الاستماع لأصوات العاملين في الجهات التابعة للمجلس والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم بما يخص نادي الشارقة الإعلامي الذي يخدم بشكل أساسي العاملين تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام.

واستهل الاجتماع باستعراض أهم الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجهات الإعلامية الثلاث خلال الربع الأول من العام الجاري، والخطط المستقبلية للربع الثاني، وقدم الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، شرحاً عن المنظومة الاستراتيجية للمدينة ومحاورها الرئيسة الأربعة، والتي تنبثق منها الأهداف الاستراتيجية والرؤية والرسالة والقيم، وأهم الخطط التطويرية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للشركات المسجلة في المدينة.

وقال إن «شمس» تعمل على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير الجانب الإعلامي والتقني للمدينة بهدف خدمة جميع المستفيدين والمشاركين في المدينة، وتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتها، مشيراً إلى أنه تم إطلاق منصة تسجيل إلكترونية للشركات، إضافة إلى أنه يتم العمل حالياً على إنشاء سوق إلكتروني يتم من خلاله إدارة الشركة مالياً وإدارياً عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأشار محمد حسن خلف إلى أنه تم إنشاء مبنى جديد لإدارة التسويق والاتصال الحكومي والأقسام المختلفة في الإدارة، ويعد المبنى فريداً من نوعه، ويواكب التطور الحالي للمكاتب والمنشآت التي يتم تصميمها وفق أعلى المعايير. كما أكد أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات بالإمارة، لافتاً إلى التعاون بين الهيئة وسينما الجادة، والذي تم خلاله عرض برامج قناة الشارقة الفضائية في رمضان عبر سينما الجادة، إضافة إلى الفعاليات الأخرى.

من جهته، تناول طارق سعيد علاي أبرز الفعاليات التي تم عقدها وتغطيتها إعلامياً من قبل المكتب، ونشر الأخبار في الصحف المقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الدعم الإعلامي لبعض الجهات المحلية من حيث التغطيات الإعلامية، مشيراً أيضاً إلى مشاركة المكتب ضمن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات بالشارقة في إطار تكامل أدوار مختلف الجهات والمؤسسات، وضمن جهود الإمارة في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وقال علاي: «إن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يعمل حالياً على تنظيم الدورة المقبلة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في 26 و27 سبتمبر/ أيلول 2021 بمركز إكسبو الشارقة، حيث عمل المنتدى منذ انطلاقه على بناء منظومة اتصال حكومي متطورة بمفاهيمها وثقافتها وأدواتها ونتائجها، كما يتم سنوياً تنظيم المجلس الرمضاني الذي يعد من أبرز فعاليات نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويهدف لمناقشة أبرز وأهم الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية في العديد من الجوانب، من خلال استضافة عدد من نخبة المتخصصين في مختلف المجالات من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمساهمة في تحقيق الأهداف التثقيفية والتعرف إلى مختلف وجهات النظر، وتعزيز قيم الحوار».

وتم تنظيم مأدبة إفطار لأعضاء مجلس الشارقة للإعلام والمسؤولين بهدف تعزيز الروابط الإيجابية وروح التعاون بين المسؤولين في المؤسسات الإعلامية الثلاث.