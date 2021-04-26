شكرا لقرائتكم خبر عن ويزاردز يهزم كافاليرز ويحقق فوزه الثامن على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أحرز برادلي بيل 33 نقطة ليقود واشنطن ويزاردز لمواصلة انتصاراته بالتفوق 119-110 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتأخر ويزاردز بفارق ثماني نقاط في وقت مبكر من الربع الأخير، لكنه أنهى المباراة بتسجيل 11 من آخر 13 نقطة، ليحقق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة.

وساهم راسل وستبروك في الانتصار بعدما سجل 14 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وأضاف روبن لوبيز وراؤول نيتو 14 نقطة لكل منهما، وسجل بيل 13 من 24 محاولة خلال اللعب.

وتصدر داريوس جارلاند قائمة مسجلي النقاط في كافاليرز برصيد 28 نقطة، وأضاف جاريت آلين 27 نقطة في أفضل حصيلة في مسيرته، كما استحوذ على 12 كرة مرتدة، لكن الفريق تأثر بغياب أبرز مسجلي النقاط بين صفوفه كولين سيكستون.

واستمرت معاناة كافاليرز وخسر للمرة الخامسة في ست مباريات، ونال واشنطن الأفضلية بسبب قوة لاعبيه البدلاء، حيث سجلوا 51 نقطة مقابل 14 نقطة فقط للاعبين البدلاء في كليفلاند.