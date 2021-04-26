شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب العراق يواجه النيبال ودياً في البصرة الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره النيبالي في مباراة ودية تقام بينهما في التاسع والعشرين من الشهر المقبل في البصرة، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وقالت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إنها تلقت كتاباً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغها بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأوضحت أن المباراة ستقام في التاسع والعشرين من مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وهي المباراة الثانية التي ستكون لأسود الرافدين خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة نهاية الشهر المقبل، حيث سيواجه منتخب العراق نظيره منتخب طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم ملاقاة منتخب النيبال، قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

ولفتت إلى أن مدرب منتخب العراق الاول، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قد طالب بتأمين مباراة ثانية للمنتخب خلال معسكر البصرة مع أحد المنتخبات القريبة من منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا من ناحية أسلوب اللعب، وذلك من أجل الاستفادة من المباراة الودية قبل الذهاب إلى خوض مباريات التصفيات.