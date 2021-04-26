«ستوكهولم السينمائي» ينطلق 10 سبتمبر

القاهرة: سيد محمود

أعلن فادي اللاوند رئيس مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، تنظيم الدورة الأولى خلال الفترة بين 10 و13 سبتمبر المقبل، في العاصمة السويدية ستوكهولم، ومن المقرر أن يهتم بالجوانب الإنسانية.

يتناول المهرجان نوعية خاصة من الأفلام السينمائية الداعمة بشكل مباشر لقضايا أصحاب الهمم والمرأة والطفل، وقضايا اللاجئين ومعاناتهم، والأفلام التي تتناول جائحة «كورونا».

المهرجان يحمل الصفة الدولية، ويشمل كل دول العالم، وليس مهرجاناً خاصاً بالسينما العربية فقط، ويتواجد ضيوف المهرجان بشكل دوري كل عام، للتكريم وتسليط الضوء على كل ماهو جديد على المستوى السينمائي العالمي.