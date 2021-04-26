"رجال أعمال الإسكندرية" تستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر "إلينا بانوفا" ، ووفد مرافق لها ضم كل من مروة علم الدين، مسؤول الشراكات وتمويل التنمية، وديفيد روشا، مسؤول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر بيان صادر عن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أن اللقاء يهدف إلى دعم سبل التعاون والتواصل المشترك مع المؤسسات والهيئات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمع الأعمال السكندري، واستعراض أبرز وأهم أعمال الجمعية

أضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة لها، فيما تم مناقشة سُبل التعاون واتفق جميع الحضور على استمرار التواصل.

وأشار البيان، إلى أنه جرى عقب انتهاء اللقاء تنظيم زيارة لمركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب VTEC، حيث تم التعرف على أنشطة المركز.

شارك في اللقاء محمد مصطفى هنو، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الاسكندريه، لشئون كسب التأييد، والمهندس هشام أبو العلا، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية والتعاون المشترك، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، وهيثم القيار، الأمين العام المساعد،والمهندس شريف الديواني مستشار الجمعية.

كما شارك من المكتب التنفيذي للجمعية أدهم قريطم المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، وأسامة مراد المدير التنفيذي لمشروع تمويل المنشآت الصغيرة والحرفية، ومروة أبو هيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وأميرة عادل رئيس قسم المسئولية المجتمعية للشركات، وسمر إبراهيم، منسق قسم العلاقات الخارجية.