ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 5.6 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة التموين، بحوزة سائق قبل بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة أحد الأشخاص، كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أعدت حملة أمنية كمين للمتهم، وألقت القبض عليه وبحوزته 5.6 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، تقدر قيمته بـ 33 ألف و600 جنيه، قبل بيعها في السوق السوداء.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.