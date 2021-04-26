صور.. محافظ الغربية يتفقد سير امتحانات نهاية العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سير عملية امتحانات نهاية العام الدراسي في جولة شملت مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، وتفقد مدارس (محمد الخولي الابتدائية، سبرباي الرسمية للغات، بدر السنيطي الثانوية المشتركة).

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات وأداء الطلاب لها دون وجود أي معوقات، كما أشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين.

يُذْكَر أنه جرى الإعلان أن امتحانات شهر أبريل الجاري ستكون بمثابة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الإجازة الصيفية من الخميس ٢٩ من شهر أبريل الجاري.