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فرنسا / 140 شخصًا تلقّوا محلولا ملحيًّا بدلا من لقاح "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن 140 شخصا تلقوا الثلاثاء الماضي، بالخطأ جرعة من محلول ملحي فيزيولوجي بدلا من لقاح "فايزر" في مدينة إبيرناي الفرنسية.

 

وأشارت صحيفة "لا بارسيان" الفرنسية التي نشرت الخبر، إلى أن "الخطأ ليس له أي تأثير على صحة المرضى".

 

وأوضحت أن "السلطات لم تعلق عن الحادث وإكتفت بفتح التحقيق"، فيما يبقى السؤال عن طريقة وصول المصل الفيزيولوجي إلى الحقن دون إجابة، خاصة وأن لقاح "فايزر – بيونتيك" يفترض أن يخضع لشروط حفظ عالية نظرا لدرجات الحرارة المتدنية جدا المطلوبة لذلك.

 

وتابعت "يتكون المصل الفيزيولوجي في الواقع من الماء المالح فقط، كما أنه يستخدم لتطهير الجروح أو مخففا في سياق الحقن".

 

 

 

روسيا اليوم

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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