كورونا.. أكثر من 3 ملايين و123 ألف وفاة و147 مليون و814 ألف إصابة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى منتصف اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 123 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 147 مليونا وما يقارب من 814 ألف إصابة، تعافى منهم 125 مليونا واكثر من 814 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 727 ألفا و427 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,940 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين، وتسجل حصيلة وفيات وإصابات يومية قياسية مرتفعة جدآ، وبلغت الوفيات في آخر 24 ساعة (2,806 وفيات)، يليها البرازيل (1,316 وفاة)، وكولومبيا (465 وفاة)، وإيران (454 وفاة)، والمكسيك (349 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (354,531 إصابة)، وتركيا (38,553 إصابة)، واميركا (34,736 إصابة)، والبرازيل (32,572 إصابة)، وفرنسا (24,465 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (586,152 وفاة)، والبرازيل (390,925 وفاة)، والمكسيك (214,947 وفاة)، والهند (195,123 وفاة)، وبريطانيا (127,428 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,824,389 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ17 مليونا بواقع (17,313,163 إصابة)، والبرازيل (14,340,787 إصابة)، وفرنسا (5,498,044 إصابة)، وروسيا (4,762,569 إصابة).